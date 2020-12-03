SİT alanında hazineci avı

Amasya’da jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 10:11
SİT alanında hazineci avı
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Doğantepe köyü Üçtepeler mevkisindeki 1'inci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., R.A., M.Ö., H.İ. ve H.O. suçüstü yakalandı.

6 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 1 yer altı görüntüleme cihazı, kürek, kazma, balyoz ve manivela demirine el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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