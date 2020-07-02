Sivas Katliamı’nda yitirilenler Buca'da anıldı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:46

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden 33 aydın ve sanatçının, Cumhuriyet düşmanları tarafından Madımak Oteli’nde yakılarak katledilişinin 27’inci yılında Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde konser düzenlendi.

Anma programı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Şair Vedat Araz moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Türk özgün müziğinin başarılı isimlerinden Zafer Güler, Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Kurtulmaz ve Öznur Korkmaz katıldı.

METİN ALTIOK’TAN NESİMİ’YE

Vedat Araz, Pir Sultan Abdal’dan Metin Altıok’a, Behçet Aysan’dan Nesimi Çimen’e, Hasret Gültekin’den Muhlis Akarsu’ya uzanan şiirleri seslendirirken, sanatçılar Araz’a türkülerle eşlik etti. Madımak’ta katledilenler için saygı duruşuyla başlayan program, 33 kişinin ismi okunarak son buldu. Bucalılar anma programına yoğun ilgi gösterdi.







