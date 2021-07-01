‘Sivas yanıyor, şiirler yanıyor!’
Ortadirek Tiyatrosu, 2 Temmuz 1993’te Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenleri bir etkinlikle anıyor.
Ortadirek Tiyatrosu yarın saat 19.00’da Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı’nda bulunan, Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden Edibe Sulari Ağbaba’nın heykeli önünde, yönetmen Osman Genç ‘in yönettiği “Sivas Yanıyor, Şiirler Yanıyor” adlı oyunu sergileyecek.
Madımak Oteli’nin dekoru
önünde oyunlarını sahneleyecek olan Ortadirek Tiyatrosu
oyuncuları; Asım Bezirci, Edibe Sulari Ağbaba, Yeşim Özkan, Hasret Gültekin gibi birçok aydınımızın oteldeki son
dakikalarını canlandıracaklarını söylediler. Etkinlik içerisinde hayatını kaybeden aydınların şiirleri ve türküleri yer alacak. Etkinliğe birçok sanatçının katılımı bekleniyor.
Ortadirek Tiyatrosu Avcılar’daki anmadan önce Sanat
Meclisi bileşeni olarak, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın
çağrısı ile Zincirlikuyu’daki,
Sivas’ta yanarak hayatını kaybeden yazar Asım Bezirci’nin
ve yakın dostu olan Rıfat
Ilgaz’ın mezarı başında yapılacak anmada hazır bulunacak.
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