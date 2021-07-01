01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Ortadirek Tiyatrosu yarın saat 19.00’da Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı’nda bulunan, Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden Edibe Sulari Ağbaba’nın heykeli önünde, yönetmen Osman Genç ‘in yönettiği “Sivas Yanıyor, Şiirler Yanıyor” adlı oyunu sergileyecek.

Madımak Oteli’nin dekoru önünde oyunlarını sahneleyecek olan Ortadirek Tiyatrosu oyuncuları; Asım Bezirci, Edibe Sulari Ağbaba, Yeşim Özkan, Hasret Gültekin gibi birçok aydınımızın oteldeki son dakikalarını canlandıracaklarını söylediler. Etkinlik içerisinde hayatını kaybeden aydınların şiirleri ve türküleri yer alacak. Etkinliğe birçok sanatçının katılımı bekleniyor. Ortadirek Tiyatrosu Avcılar’daki anmadan önce Sanat Meclisi bileşeni olarak, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısı ile Zincirlikuyu’daki, Sivas’ta yanarak hayatını kaybeden yazar Asım Bezirci’nin ve yakın dostu olan Rıfat Ilgaz’ın mezarı başında yapılacak anmada hazır bulunacak.









