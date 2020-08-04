Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA
04 Ağustos 2020 Salı, 09:23
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Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.


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