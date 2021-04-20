Sivasspor - Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu

20 Nisan 2021 Salı, 21:03

Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan ışıklandırma sistemi arıza yaptı. Takım kaptanlarının ’Bu şekilde oynarız’ demesinin ardından mücadele tekrar başladı.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının 77. dakikasında stadyumda bulunan ışıklandırma sisteminde arıza meydana geldi. Beşiktaş’ın koruduğu kalenin hemen arkasında yer alan ışıkların sönmesinin ardından Hakem Fırat Aydınus karşılaşmayı durdurdu. Bir müddet bekleyen Aydınus, takım kaptanları ve kalecileri yanına çağırarak mevcut ışıkla oynamak isteyip istemediklerini sordu. Futbolcuların onay vermesinin ardından müsabaka 81. dakikada kaldığı yerden yeniden başladı.

Maç da 0-0 bitti.