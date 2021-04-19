SON DAKİKA | TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu kabul etti

19 Nisan 2021 Pazartesi, 21:03

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı fikstür değişikliği başvurusu kabul edildi.

Buna göre 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi gününe alınırken 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Rizespor - Beşiktaş maçı ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

SERGEN YALÇIN İSYAN ETMİŞTİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Ankaragücü maçının ardından fikstür için isyan etmişti. Yalçın fikstür hakkında, "Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi" yorumunda bulunmuştu