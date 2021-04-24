Sivasspor, Denizlispor'a geçit vermedi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 22:48

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xx) - Özer (xx), Leismann (xx), Muhammet (xx), Sakıb (xx) (Dk. 67 Ben Mohamed x), Mesanovic (xx) (Dk. 62 Tusha x), Bakalorz (xx) (Dk. 58 Diskerud x), Kubilay (xx) (Dk. 67 Hasan x), Murawski (xx), Sagal (xx), Rodallega (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali (xx) - Ahmet (xx) (Dk. 84 Robin Yalçın x), Camara (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx) (Dk. 66 Boyd x), Claudemir (xx) Fajr (xx) (90+2 Erdal x), Hakan (xx), Gradel (xx) (Dk. 84 Felix x), Kayode (xx) (Dk. 84 Kone x)

GOLLER: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Claudemir (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor, 37’inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

3’üncü dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan savunma arkasına ara pası yolladı. Topla buluşan Kayode’nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

22’nci dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Hakan yükselerek kafayı vurdu. Top az fakla yandan auta çıktı.

23’üncü dakikada Denizlispor ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Hugo Rodallega’nın yaptığı plase vuruşu kaleci Ali direk dibinden kurtardı.

32’nci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattaki Uğur’un ceza sahasına gönderdiği pasta kaleci Abdülkadir topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun VAR’da incelemesinin ardından gol kararına hükmetti: 0-1.

40’ıncı dakikada Sagal’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşunu kaleci topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

58’inci dakikada gelişen Sivasspor atağında kaleci Abdülkadir topu ayağıyla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen pası önünde bulan Gradel’in plase vuruşu üst direkten döndü.

59’uncu dakikada Murawski sağ kanattan yerden ortaladı. Ceza sahasındaki Rodallega’nın vuruşu savunmaya çarptı. Dönen topu arka direkte önünde bulan Diskerud’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

63’üncü dakikada Kayode’yle girdiği hava topu mücadelesinde sağ ayağının üzerine ters basan Kubilay yerde kaldı. Sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kubilay, sedyeyle oyun dışına alındı.

70’inci dakikada Leismann, ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

76’ıncı dakikada Kayode, Gradel’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşarak şutunu çekti. Top kaleci Abdülkadir’in kucağında kaldı.