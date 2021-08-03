Sivasspor, Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, 05 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.
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