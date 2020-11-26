Sivasspor Karabağ ile kaşılaşıyor işte muhtemel 11'ler
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta mücadelesinde Qarabağ ile karşılaşacak Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi dolayısıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor'da ise testleri pozitif çıkan 7 futbolcunun aynı sıra Jorge Felix de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Qarabağ: Şahruddin, Qarayev, Medina, Natic, Zoubir, İbrahi·mli·, Ozobic, Bayramov, Caferguliyev, Guerrier, Kwabena
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Cofie, Robin, Yasin, Gradel, Kone
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