Sivasspor kondisyon çalıştı
Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman sahada koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı. Oyuncular, ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Yiğidolar, yarın yapacağı çift idmanla Bolu kampına devam edecek.
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