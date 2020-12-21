Sivasspor Konya deplasmanında tek golle kazandı

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

AA
21 Aralık 2020 Pazartesi, 20:06
Sivasspor Konya deplasmanında tek golle kazandı
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode

 Süper Lig'in 13. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını konuk ekip 1-0 kazandı.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.

13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

59. dakikada Fajr Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Maç da bu skorla bitti.


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