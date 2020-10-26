Sivasspor Rizespor ile karşılaşıyor
Sivasspor, Avrupa mesaisi arasında ligde Rizespor ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta arasında Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenilen Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.
Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode
Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando (Şüpheli), Remy
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