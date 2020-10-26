Sivasspor Rizespor ile karşılaşıyor

26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:35

Geçtiğimiz hafta arasında Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenilen Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode



