Sivasspor Rizespor ile karşılaşıyor

Sivasspor, Avrupa mesaisi arasında ligde Rizespor ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:35
Sivasspor Rizespor ile karşılaşıyor
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz hafta arasında Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenilen Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile çıkacağı karşılaşma öncesinde ligde Rizespor'u konuk edecek.

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode


Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando (Şüpheli), Remy


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler