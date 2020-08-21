Sivasspor yeni sezon hazırlıkları
Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampın yedinci gününde, sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi Bolu'daki kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanlarla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampın yedinci gününde, sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saat 07.30'da dayanıklılık koşusuyla güne başlayan takım, öğle antrenmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. İdman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan kırmızı- beyazlılar, son bölümde ise minyatür kale maç ve orta-şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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