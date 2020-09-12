Sivasspor'a Alanyaspor şoku!
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Güney ekibi 2-0 kazandı.
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor,
Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Güney ekibi 2-0 kazandı.
3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gamarra'nın vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un köşe atışında seken top ceza sahası dışında Gradel'de kaldı. Gradel'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.
21. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson, kaleci Samassa'nın üzerinden topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu savunmadan geri döndü.
2. yarıda Alanyaspor iyi kapandı. Sivasspor pozisyonları gole çeviremedi. 90. dakikada Caulker skoru ilan etti: 0-2
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xxx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Gradel xx, Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Jorge Felix xx, Samba Camara xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Hakan Arslan xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Kone, Coffie, Claudemır, Yasin Öztekin, Kerem Atakan Kesgin Barış Yardımcı, Ninga, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx, Gamarra xx, Bakasetas xx, François xx, Fuertes xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Davidson xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Babacar Khouma, Mustafa Pektemek, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Onur Bulut, Siopis, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı Kart: François (Alanyaspor), Hakan Arslan (Sivasspor)
Gol: Dadvidson (dk. 21) Caulker (90) (Alanyaspor)
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