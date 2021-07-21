Sivasspor'da Petrocub maçı kafilesi belli oldu
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da, Moldova'ya gidecek olan kafile açıklandı.
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un ilk maç kafilesi belli oldu.
22 Temmuz Perşembe günü 20.00'de başlayacak ve Moldova'daki Zimbru Stadyumu'nda oynanacak olan maçın kamp kafilesi şu şekilde:
Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.
Eşleşmenin ikinci maçı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.
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