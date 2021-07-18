Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor

18 Temmuz 2021 Pazar, 15:48

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oluyor. UEFA’nın İsviçre’deki bulunan merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un muhtemel rakipleri netlik kazanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven’ı geçmesi halinde Shaktar Donetsk, Benfica, Monaco ya da Celtic-Midtjyland maçının galibiyle eşleşecek. Sarı-kırmızılı takım elenmesi halinde Avrupa Ligi elemelerine katılacak.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

İlk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki kura çekiminde Trabzonspor ile birlikte 2. eleme turunda mücadele edecek Sivasspor’un turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi de belirlenmiş olacak.

Sivasspor, 2. ön eleme turunda Petrecub’a karşı ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.