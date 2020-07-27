Sivasspor'dan art arda veda mesajları

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:28

Süper Lig'in başarılı ekibi D. G. Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a veda etti. Kırmızı-beyazlı ekip ayrılıkları resmi twitter hesabından duyurdu. Sivasspor'un Emre Kılınç için yayınladığı ayrılık mesajında "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadelerine yer verildi.

Mert Hakan Yandaş'ın da vedasını twitter hesabından duyuran kırmızı beyazlı ekip Mert Hakan için "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan" mesajını paylaştı.

EMRE'NİN ROTASI GALATASARAY, MERT HAKAN'IN FENERBAHÇE

Sivasspor'a veda eden başarılı kanat oyuncusu, sezon bitmeden Galatasaray ile söz kesmişti. Sivasspor'da bu sezon 31 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol 7 asistlik performans gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'ın da Galatasaray ile anlaştığı biliniyordu. Sarı kırmızılı ekibin pandemi nedeniyle sözleşme şartlarında revizyona gitmek istemesi üzerine Mert Hakan Yandaş anlaşmadan vazgeçti. Bunun üzerine Fenerbahçe devreye girip başarılı oyuncuyu renklerine bağladı. Mert Hakan, bu sezon forma giydiği 37 maçta 10 gol 5 de asist yaptı.