Sivassporlu Boyd'un 'Beşiktaş için önemli' açıklaması ortalığı karıştırdı

07 Mart 2021 Pazar, 22:15

Sivassporlu Boyd'un açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Sivasspor, Galatasaray'ı liderlikten ederken gole imzasını atan eski Beşiktaşlı oyuncu Taylon Boyd'un açıklamaları gündem yarattı. Boyd maç sonrası, "Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık" dedi.

Sivas kaptanı Ziya da "Galatasaray şampiyon adayı, şampiyonluk yolunda önemli 1 puan aldık" dedi.

Boyd'un demecini öğrenen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay öğrencisine kızdı. Çalımbay, "Boyd'un açıklamasını yeni öğrendi. Böyle söylemesi doğru eğil. Ben de Beşiktaşlıyım, gizlemedim, ancak profesyoneliz" ifadesini kullandı.