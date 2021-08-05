Sivasspor'un, Dinamo Batumi maçı 11'i belli oldu
Demir Grup Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Dinamo Batum ile karşı karşıya geliyor.
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacak.
Batum Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor mücadelesinde Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından yayımlanacak.
Avrupa kupalarında daha önce 16 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.
İLK 11'LER
Dinamo Batumi: Kupatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Koray, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan, Sefa, Kayode, Yatabare
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