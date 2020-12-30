Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası

Sivas'ta bir banka şubesinin güvenlik görevlisinin bankadan zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia ediliyor. Görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
30 Aralık 2020 Çarşamba, 14:10
Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası
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Sivas'ta iddiaya göre kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.


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