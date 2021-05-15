Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde ikamet eden K.S. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan K.S, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.S, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören K.S, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
K.S'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.
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