Develi'de KKKA ölümü: Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

İHA
14 Mayıs 2021 Cuma, 12:33
Develi'de KKKA ölümü: Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkma başladı. Kayseri'de bir vaka ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Köseoğlu vücuduna kenenin yapıştığını fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan Köseoğlu, Develi Devlet Hastanesine başvurdu.

Buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alınan Köseoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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