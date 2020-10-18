Siz evde yokken o süpürsün

18 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüs salgınıyla evden çalışmanın yaygınlaşması, insanların ev işlerini daha pratik yapma ihtiyacını ön plana çıkardı. Temizliği otomatik ve insan müdahalesi gerekmeden yapabilen robot süpürgeler de tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasında yükseliyor.

Dyson ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Ev Tozu Araştırması”na göre, bireylerin yüzde 75’i evlerinde bulunan toz tiplerinin farklında değil. 10 evden 9’unda metal ve ağır metale rastlanırken, evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından yüzde 150 daha fazla. Evler için olmazsa olmaz son teknoloji süpürgeleri ve robotları derledik.

DYSON V11

Dyson’ın akıllı süpürgesi Dyson V11 kablosuz elektrikli çalışıyor. Tamamen kapalı HEPA filtre sistemiyle polen, bakteri, küf, toz akarı döküntüleri ve evcil hayvan kepeği gibi ince toz parçacıklarını yakalamada etkili olan ürün, 0.3 mikron kadar küçük partikülleri yüzde 99.99 oranında hapsediyor.

ARÇELİK IMPERİUM GO

Arçelik, yeni kablosuz ve şarjlı dik süpürge Imperium Go’yu tüketicinin beğinisine sundu. 165W emiş gücü olan Arçelik Imperium Go, katlanabilir borusuyla ulaşılması zor yüzeylere de erişilebiliyor. Süpürge, 45 dakikaya kadar kullanım süresiyle uzun süreli süpürmeye imkan tanıyor. 30 gün koşulsuz iade ve ücretsiz evde servis hizmetiyle sunulan ürün fiyatı 2 bin 999 TL.

FAKİR ROBERT II RS710

Fakir Hausgeräte’nin robot süpürgesi Robert II RS710, uzaktan kumandasıyla oturduğunuz yerden süpürme imkanı veriyor. 120 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlayan Fakir Robert II RS710, 1.5 cm yükseklikteki halı, kapı eşiği ve diğer engelleri çıkabiliyor. Robot, evde olmadığınız vakitlerde süpürme işlemini cihazın kendi kendine yapmasına imkan veriyor. Ev dışında olduğunuz günlerde, süpürgeyi istediğiniz saate ayarladığınızda, evinizin belirlediğiniz bölgesini temizleme işlemine otomatik olarak başlıyor.

PURE İ9.2

Electrolux, robot süpürge segmentine yeni bir ürün ekledi. Yeni ürünü Pure i9.2 ile daha uzun fırça, daha geniş alan temizliği ve köşelere etkin erişim sağlıyor. Üçgen yapıda olan Pure i9.2’nin 3D görüş özelliği sayesinde evdeki eşyaların yerini değiştirmeye gerek kalmıyor. Lazer ve kamera tabanlı görüş sistemi odayı ve nesneler tarayarak harita çıkarıyor ve her odaya özel temizlik yapıyor. 120 dakikaya kadar çalışma süresi sunan Pure i9.2, uzaktan erişim sağlıyor.

ANKER'DEN İKİ YENİ ROBOT

Anker, iki yeni modeli daha tüketicilerle buluşturuyor. Eufy RoboVac 15T robot süpürge, dokunmatik kontrol paneliyle ve uzaktan kumandasıyla kumanda edilebiliyor. Robot, tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. RoboVac 15T, BoostIQ teknolojisi sayesinde yüzeyleri tanıyor. Eufy RoboVac 25C, evde kimse olmasa da, Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan özel mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Yüzeyleri algılayabilen RoboVac 25C, BoostIQ teknolojisiyle ek vakum gücü gerektiğinde bunu otomatik olarak algılıyor.