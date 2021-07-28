Slipknot’un eski bateristi Joey Jordison yaşamını yitirdi
ABD'li metal grubu Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti. Grammy ödüllü müzisyenin ölüm sebebi ise henüz paylaşılmadı.
Ünlü metal grubu Slipknot'un eski davulcusu Joey Jordison’dan gelen haber müzik dünyasını sarstı. 46 yaşındaki Jordison’un yaşamını yitirdiği açıklandı.
Grammy ödüllü müzisyenin ailesi tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmezken, “Üretken bir davulcu, müzisyen ve sanatçı olan Joey Jordison’un uykusunda hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Joey’nin ölümü kalbimizi bomboş bıraktı. Joey’i tanıyanlar onun zekasını, kişiliğini, kocaman kalbini ve ailesi ile müziğe olan sevgisini bilirdi” sözleri kullanıldı.
Iowa’da doğan Jordison, 1995’te Slipknot’a katılana kadar birçok yerel grupla çalışmalar yürüttü.
Gruba katılmasıyla beraber ‘ Mate. Kill. Feed. Repeat’ isimli ilk kayıtlarını yayımladılar. 1999’da ise ilk albümlerini çıkardıklarında grup üyelerinin sayısı 9’a yükseldi.
ÖLÜM HABERİ SONRASI 'SİYAH' PAYLAŞIM
Ünlü müzisyenin ölüm haberinin duyulmasından sonra, Slipknot grubu Twitter'da yalnızca siyah bir paylaşım yaptı. Grup, profil fotoğrafını da kararttı.
July 27, 2021
GRUPLA GRAMMY KAZANDI
Slipknot’la 2004’te Vol 3: (The Subliminal Verses) ve 2008’de All Hope Is Gone olmak üzere 2 albüm daha yapan müzisyen, 2005 yılında grupla birlikte Grammy kazandı.
2013’te gruptan kişisel sebeplerle ayrıldığı açıklanan Jordison, 2014 ortaya attığı iddiada kendi isteğiyle ayrılmadığını kovulduğunu iddia etmişti.
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