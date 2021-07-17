Ünlü rapçi Biz Markie yaşamını yitirdi
'Hip hop müziğinin palyaço prensi' olarak bilinen ünlü sanatçı Biz Markie, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Markie, 'Just a Friend' şarkısı ile küresel üne kavuşmuştu.
ABD'li ünlü rapçi Biz Markie, 57 yaşında yaşamını yitirdi. NPR'a açıklamalarda bulunan Biz Markie'nin menejeri kendilerini arayan herkese teşekkür ederek, "Biz sonsuza kadar bu sektördekiler ve müziği aracılığıyla hayatlarına dokunduğu hayranları tarafından severek kutlanacak bir efsane yarattı" dedi.
Gerçek ismi Marcel Theo Hall olan Biz Markie'nin aylardır hasta olduğu konuşuluyordu ancak menejeri Jenni D. Izumi ölüm gerekçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.
'HİP HOP'IN PALYAÇO PRENSİ'
Esprili şarkı sözleri ve enerjik kişiliği nedeniyle "Hip Hop'ın Palyaço Prensi olarak anılan Markei, 1989 tarihli hiti 'Just a Friend' ile küresel üne kavuşmuştu.
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