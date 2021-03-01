Soğuk deniz suyuna atlayan kadın, hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde elbisesiyle girdiği denizden polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartıldı. Hipotermi riskine karşı tedavi altına alındı.
Adının Oksana olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın dün gece saatlerinde Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nün yanında görüldü. Alkollü olduğu anlaşılan kadın, elbiseleriyle birlikte denize girerek kısa sürede gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği karanlık ve soğuk deniz suyunda kadının bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekiplerin bir buçuk saatlik arama çalışması sonucunda kadın yüzdüğü denizden güçlükle çıkartılarak Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadının, vücut ısısının tehlikeli derecede düşerek 'hipotermi riskine' karşı tedavi altına alındığı öğrenildi.
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