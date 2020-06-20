Söğütlüçeşme’ye AVM’ye 'ÇED gerekli değildir' kararı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 13:22

İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki TCDD arazisine AVM yapılmasının önü açıldı. İstanbul Valiliği, projeye ilişkin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verildiğini açıkladı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, İstanbul Valiliği’nden yapılan duyuruda, şöyle denildi: “İstanbul İli Kadıköy İlçesi Hasanpaşa Mahallesi ve Zühtüpaşa Mahallesi Söğütlüçelme İstasyonu 3453 Ada, 1 Parsel ve 3454 Ada 1 Parsel adresinde Fıratcan İnş. Tur. Ve Tic A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı, Destek Birimleri, İlave Peron ve Ray Hattı Yaşam Merkezi’ projesine ilişkin olarak, Valiliğimizce 09.06.2020 tarih 20201119 sayılı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.”

ŞİRKET ‘TANIDIK’

Söğütlüçeşme’ye ‘gar görünümlü AVM’ kurulması için TCDD’nin anlaştığı Fıratcan İnşaat’ın yönetim kurulunda ‘tanıdık’ isimler yer alıyor. Şirketin yetkilisi Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğlu Sefa Özçelik. Diğer ‘tanıdık’ isimler ise şöyle:

- Fıratcan İnşaat’ın 25 Mart 2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demirtaş’tı. Celal Demirtaş’ın kardeşinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “Bakan Yardımcısı” olan Mücahit Demirtaş olması dikkat çekti. Celal Demirtaş, aynı zamanda Reyhan İnşaat’ın sahibi.

- Şirketin eski ‘yetkilileri’ arasında 17/25 Aralık sürecinde gözaltına alınan iş insanı Osman Ağca da bulunuyor. İTO kayıtlarına göre Ağca’nın görevi, 29 Nisan 2014’te sona erdi.