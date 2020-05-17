Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkan tansiyon hastası olan Gülten Çalar (67) sıcakların etkisiyle baygınlık geçirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ikinci kez verilen dışarı çıkma izninde sokağa çıkan Gülten Çalar, Hürriyet Mahallesi'ndeki evine dönerken sıcaklarında etkisiyle fenalaşarak yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadın, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çalar'ın, tansiyon hastası olduğu ve sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti