Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

DHA
01 Aralık 2020 Salı, 18:17
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.


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