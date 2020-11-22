Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye işlem yapıldı.
Adana Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Adem N. yönetimindeki 01 M 0558 plakalı minibüsü durdurdu.
Kontrollerde Adem N. 245 promil alkollü çıktı.
Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1580 lira para cezası kesildi.
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