Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye işlem yapıldı.

AA
22 Kasım 2020 Pazar, 05:46
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye işlem yapıldı
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Adana Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, Adem N. yönetimindeki 01 M 0558 plakalı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde Adem N. 245 promil alkollü çıktı.

Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1580 lira para cezası kesildi.




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