Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı yurttaşların Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 08:02
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Abone Ol google-news

Yasağın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.   

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yasak sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü. Yasağın sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaşın Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü.

Birbirlerine oldukça yakın mesafede duran vatandaşlar, balık tutarken sosyal mesafe kuralına uymadı.

  


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler