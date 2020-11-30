Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı yurttaşların Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görüldü.
Yasağın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yasak sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü. Yasağın sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaşın Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü.
Birbirlerine oldukça yakın mesafede duran vatandaşlar, balık tutarken sosyal mesafe kuralına uymadı.
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