Sokağa çıkma yasağında Bağcılar'da "Yok artık" dedirten görüntüler

Bağcılar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.

DHA
28 Şubat 2021 Pazar, 17:40
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İstanbul'da cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.

Ancak havanın güneşli olması Bağcılar'da yaşayanlara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda yurttaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı.


Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı. Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.


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