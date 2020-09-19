Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba-kız serbest bırakıldı!

Başakşehir’de sokak hayvanlarını besleyen öğretmene saldıran baba ve kızı serbest bırakıldı.

İHA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 14:34
Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba-kız serbest bırakıldı!
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Başakşehir’de öğretmen olduğu öğrenilen T.M., 3 gün önce ikamet ettiği sitenin yakınında, belediyenin tahsis ettiği arazide sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkmıştı.

Aynı arazide bir bölgeyi sahiplenerek hobi bahçesi haline getiren Abdulcelil A., iddiaya göre, öğretmen T.M.’den ve sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyerek hakaret ve tehditte bulunup, kızı Nurcan A. ile öğretmen T.M.’yi sözlü tartışmanın ardından darp etmişti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan baba Abdulcelil A. ve kızı Nurcan A. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.



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