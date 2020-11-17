Sokak köpeğini öldüren doktor serbest bırakıldı
Uşak'ta bir doktor, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Evden silahı aldıktan sonra köpeği sokaklarda arayıp öldürdüğü ifade edilen doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, Uşak’ın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor B.Y., daha önce kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeği, öldürdü. Eve bir süre alkol aldıktan sonra daha önce kendisine saldıran sokak köpeği hatırladığı iddia eden B.Y., evden aldığı av tüfeği ile sokağa çıktı. Sokakta köpeği arayarak bulan B.Y., elindeki av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Yurttaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktor B.Y'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Aldığı alkolün etkisiyle kendisine saldıran köpeği öldürdüğünü iddia eden doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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