Sokak ortasında kadına darp: Tokat attı, yumrukladı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 07:43

Kadına şiddet, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında saldırgan erkeğin, kadına tokat atıp yumrukladığı görüldü. Kasın ise, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.



