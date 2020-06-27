Sokak ortasında kadına darp: Tokat attı, yumrukladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı bir kadını darbetti. Kadının şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kadına şiddet, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında saldırgan erkeğin, kadına tokat atıp yumrukladığı görüldü. Kasın ise, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.
Video Haberler
- İstiklal Caddesi’nde hareketlilik!
- 'Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz'
- Canlı yayında polisle maske tartışması!
- CNN Türk spikeri canlı yayında işi bıraktığı açıkladı
- Peş peşe feci kazalar! 9 ölü ve yaralılar var...
- Ekonomik değeri yüksek! İskenderun'da ilk kez görüldü
- AVM'de kavga! Küfür etti, yumrukların hedefi oldu
- Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar
- İmamoğlu gönülleri fethetmeye çağırdı! İşte o video
- Uyarılarda bulundu! Binlerce telefon her an kapanabilir