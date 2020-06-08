Sokak sanatçısı Banksy, George Floyd için çizdi
Sokak sanatçısı Bansky, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto ettiği yeni bir çizim paylaştı.
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, ABD'de George Floyd'un Derek Chauvin isimli polis tarafından öldürülmesini, yaptığı yeni çizimle protesto etti.
Bir mumun ABD bayrağını yaktığını gösteren çizimi Instagram profilinde paylaşan Banksy, şu sözlere yer verdi:
"Sistem, renkli insanları başarısız kılıyor. Beyaz sistem, alt kattakilerin dairesinin su basmasına neden olan kırık bir boru gibi. Bu beyaz sorunu çözülmezse, birinin yukarı çıkıp kapıyı tekmelemesi lazım."
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