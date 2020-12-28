Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 15:20

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçimini kağıt toplayarak sağlamaya çalışan Hakan Efe, son yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye 25'incisi oldu.

Yüzbinlerce kişinin girdiği bu sınavda başarı gösteren Efe, daha önce Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Efe'nin kağıt toplarken çekilmiş fotoğrafı, kamu atamalarındaki liyakat tartışmalarının sembollerinden biri oldu.

Aslında bu, Efe'nin ilk başarısı değil.

Antalya'da fen lisesinden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı.

Bu okulu beğenmedi ve bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'Nİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Independent Türkçe'ye konuşan Efe, "Marmara Üniversitesi'nde maddi imkansızlıklar içinde 1,5 yıl kadar okudum. Okulu bitirmeye çalışırken annemin kanser olduğunu öğrendim. Ülkedeki bazı sorunları da kafama takıyordum. Okuldan ayrıldım ve Antalya'ya döndüm. En azından son günlerinde annemin yanında olmak istiyordum" dedi.

Efe, 2018 yılındaki KPSS'ye de girdiğini ve o sınavda Türkiye 13'ncüsü olduğunu anlattı.

Çalışmayan amirlerini şikayet edince sürüldü, ''memuriyetiniz sizin olsun'' diyerek istifa etti

Yarım bırakmak zorunda kaldığı Marmara Üniversitesi'ne memur olarak atanan Efe, burada amirleriyle sorun yaşamaya başladığını söyledi:

"İşlerini yapmıyorlardı. Aslında memuriyetten başka her şeyi yapıyorlardı. Amirler çalışmayınca iş yükü daha alttakilerin sırtına biniyordu. Ben de bu durumu Genel Sekretere şikayet ettim. İşini yapmayan onlardı ama sürülen ben oldum. Görev yerimi değiştirdiler. Bu benim çok ağrıma gitti ve ‘Memuriyetiniz sizin olsun' diyerek istifa ettim. Benim asıl sorunum bu ülkede teori ile pratiğin birbiriyle örtüşmemesi. Teoride mükemmel bir devletimiz var ama pratikte kesinlikle öyle değil."

Hakan Efe'nin KPSS'de elde ettiği başarısını gösteren belge / Fotoğraf: Independent Türkçe

ANTALYA'DA KAĞIT TOPLAMAYA BAŞLADI

2018 Temmuz'unda Türkiye 13'üncüsü olarak atandığı kurumdan istifa ederek ayrılan Efe, tekrar Muratpaşa'ya döndü.

Ama karnını doyurması gerekiyordu. Çek-çek diye tabir edilen bir araba edindi ve kağıt toplamaya başladı.

Antalya sokaklarından topladığı kağıtları satarak geçimini sağlamaya çalıştı.

Bu süre zarfında tekrar KPSS'ye girmeye karar verdi. Son girdiği sınavda ise Türkiye 25.'si oldu.

2 KİTAPLA 1,5 AY DERS ÇALIŞTI

''Bir konu anlatımı bir de soru bankası kitabı bitirdim. Sınava toplamda 1,5 ay kadar çalıştım'' diyen Efe, başarısının arkasında ''temelinin sağlam olmasının yattığını'' söyledi.

Sınavdan derece yapan Efe şimdi tercihlerinden birine atanacak. 2 yıl önce istifa ettiği memuriyete geri dönecek.

Ancak memuriyette bu kez tavrının daha farklı olacağını şu sözlerle anlatıyor:

Artık hiçbir şeye kafayı takmadan, etliye-sütlüye karışmadan işime bakacağım. Yanlış şeyleri düzeltmek için enerji harcamayacağım. (İndependent Türkçe-Cihat Arpacık)