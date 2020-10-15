SOL Parti: Seçim yeterliliği barajını aştık
SOL Parti 1. Olağan Kongresi tamamlandı. SOL Parti’den yapılan açıklamada, seçim yeterliliği barajının aşıldığı belirtilerek, “SOL Parti, seçimlere katılmak üzere konulan tüm yasal gerekleri eksiksiz yerine getirmiş; seçimlere katılma hakkını kazanmıştır” denildi.
SOL Parti 1. Olağan Kongresi tamamlandı. SOL Parti’den yapılan açıklamada, seçim yeterliliği barajının aşıldığı belirtilerek, “SOL Parti, seçimlere katılmak üzere konulan tüm yasal gerekleri eksiksiz yerine getirmiş; seçimlere katılma hakkını kazanmıştır” denildi.
SOL Parti'den kongreye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şubat 2020’de başlattığımız I.Olağan Kongre sürecimiz, pandemi koşullarının ortaya çıkardığı kısıtlar altında sürdürülmüş, il ve ilçe kongrelerinin ardından 14 Ekim 2020 tarihinde Büyük Kongre ile tamamlanmıştır.
Bu süreçte 50 il 220 ilçede SOL Parti kongreleri gerçekleştirilmiştir. Bu kongreler sonunda 42 il merkezi ve bu 42 ilin üçte bir ilçesinde örgütlenme tamamlanarak, seçim yeterliliği barajı aşılmıştır. SOL Parti, seçimlere katılmak üzere konulan tüm yasal gerekleri eksiksiz yerine getirmiş; seçimlere katılma hakkını kazanmıştır.
Pandeminin yarattığı sınırlar içinde sürdürülen bu çalışmalar içinde 3 bini aşkın üye katılımı gerçekleşti ve iki yüz yirmi noktada SOL Parti örgütleri kuruldu. Bu süreçte ülkenin dört bir yanında özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz.
Şimdi, SOL Parti’nin yeniden inşası örgütlenme ve mücadelesini geliştirerek sürecektir. Bir avuç harami dışında kimsenin memnun olmadığı bu kötülüğün iktidarını değiştirmek; zalimin zulmünü yenmek için SOL’u birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Bu köhnemiş düzeni SOL Değiştirecek!”
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