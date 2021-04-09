SOL Parti'ye 'İstanbul Sözleşmesi pankartı' gözaltıları

09 Nisan 2021 Cuma, 14:12

İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle üyeleri gözaltına alınan SOL Parti'ye uygulanan baskı devam ediyor. Pankartın asıldığı Artvin İl Binası savcılık kararı ile polis tarafından aranıyor. Ayrıca arama sırasında Artvin İl Başkanı ve beraberinde 3 SOL Parti üyesi de gözaltına alındı.

Cumhuriyet'e konuşan SOL Parti yöneticileri mücadelelerinin süreceğini ve tüm il-ilçe binalarını bu pankartı asacaklarını duyurdu.

SOL Parti tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Artvin İl Binamız, 'İstanbul Sözleşmesi Bizim', pankartı nedeniyle savcılık kararıyla aranıyor. Kadınların haklarını yok etmeye ; şeriatçı azgın azınlığın talepleriyle laikliğe tümden yok etmeye çalışan iktidara karşı SOL Parti, sesini her yerde yükseltmeye devam edecek."

NE OLMUŞTU?

Artvin’de İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan’ın ardından SOL Parti Artvin İl Başkanı Sercan Dede de gözaltına alınmıştı.İl Başkanı Dede, Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan gibi Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.