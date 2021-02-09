Soma Katliamı sanıklarının hepsine tahliye: Davada tutuklu yargılanan kimse kalmadı

09 Şubat 2021 Salı, 15:57

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin kararını değiştirmesinin ardından, dava kapsamında tutuklu bulunan kimse kalmadı.

YARGITAY KENDİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; 2020 yılının ekim ayında madenin patronu Can Gürkan'ın da aralarında olduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmeden Yargıtay, itiraz üzerine kararını değiştirdi.

12. Ceza Dairesi, dört sanığa bilinçli taksirle ölüme neden olma ve yaralamaya neden olma suçlarından ceza verilmesine hükmetti.

Değişiklik kararı, dört ay önceki kararı veren 5 kişilik heyetten 3'ünün değişmesinin ardından geldi. 12. Ceza Dairesi'ne yeni atanan 3 üye de kararın değiştirilmesi yönünde oy kullandı.

Yargıtay'ın kararını değiştirmesinin ardından, Soma davası Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Davanın ilk duruşması 13 Nisan'da.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın verdiği bilgiye göre, 4 Şubat'ta verilen duruşma gününün hemen ardından dava kapsamında tutuklu bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik 5 Şubat'ta tahliye edildi.

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, tahliye kararının ardından Somalı madencilerin ailelerinin büyük bir üzüntü duyduğunu ve kararı doğru bulmadıklarını belirtti.

Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

YENİ ATANAN 3 ÜYE İTİRAZIN KABULÜNÜ İSTEDİ

İki Yargıtay savcısının, ekim ayındaki karara itirazıyla başlayan süreçte, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 3 üyesi değiştirilmiş, yeni atanan 3 üye de itirazın kabulü yönünde oy kullanmıştı.

12. Ceza Dairesi'nin başkanı Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngündeş koltuğunu korurken, sanıkların 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğine yönelik karara imza atan üyelerin yerine eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı getirilmişti.

EN FAZLA 22 YIL CEZA VERİLEBİLECEK

Yargıtay'ın yeni kararıyla birlikte madenin patronu Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Böylece, patron Can Gürkan'a en fazla 22 yıl hapis cezası verilebilecek. Geçen yıl yapılan infaz düzenlemesi sayesinde de bu cezanın yarısı infaz edilecek ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkı kullandırılacak.