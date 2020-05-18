Soma’da bilirkişi skandalı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Muğla’nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirmesine ilişkin davaya bakan Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi; Urungu Erdal Özer, Serkan Kılınç, İlhan Çolak, Bilal İpekçi, Ahmet Haşim Demirler, Fuat Ünal Aydın ve Engin Kibar’ı bilirkişi olarak tayin etmişti.

Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin avukatları Can Atalay ve Ayvaz Demircan, bilirkişi olarak atanan Fuat Ünal Aydın’ın 301 madencinin can verdiği Soma davasında 8 yıl 4 yıl hapis cezası aldığını belirterek bilirkişi listesine itiraz etti.

Avukatlar, diğer bilirkişilerin de maden kazası yaşanan sabıkalı yerlerde çalıştığına işaret etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, oluşturduğu 7 kişilik bilirkişi kararından vazgeçti.