Soma’da bilirkişi skandalı
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi, Milas’ta 3 kişinin öldüğü maden kazası davasında Soma katliamı davası sanığı Fuat Ünal Aydın’ın arasında bulunduğu 7 kişiyi bilirkişi olarak atadığı kararından vazgeçti.
Muğla’nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan ocakta
meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirmesine ilişkin davaya bakan Bodrum
Ağır Ceza Mahkemesi; Urungu Erdal Özer, Serkan Kılınç, İlhan Çolak, Bilal
İpekçi, Ahmet Haşim Demirler, Fuat Ünal Aydın ve Engin Kibar’ı bilirkişi olarak
tayin etmişti.
Kazada ölen işçi Şükrü Otlak’ın ailesinin avukatları Can
Atalay ve Ayvaz Demircan, bilirkişi olarak atanan Fuat Ünal Aydın’ın 301
madencinin can verdiği Soma davasında 8 yıl 4 yıl hapis cezası aldığını
belirterek bilirkişi listesine itiraz etti.
Avukatlar, diğer bilirkişilerin de maden kazası yaşanan
sabıkalı yerlerde çalıştığına işaret etti. İtirazı değerlendiren mahkeme,
oluşturduğu 7 kişilik bilirkişi kararından vazgeçti.
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