Somalı madenciler 5 yıl sonra haklarını alacak

28 Temmuz 2020 Salı, 12:16

Soma katliamının ardından maden ocaklarında işten çıkarılan 3 bin 500 işçi için sonunda haklarını alabilmenin yolu açıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, "Meclis’ten geçen yasayla, Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocaklarında çalışan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kıdem tazminatını hak edecek bir şekilde işten ayrılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları bu işletmelerdeki çalışmaları dikkate alınarak hizmet birleştirmesi yapılıp ödenecektir” dedi.

Manisa’da 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma katliamının ardından Uyar Madencilik A.Ş.'ye ait Işıklar, Atabacası, Geventepe maden ocaklarından 3 bin 500 maden işçisi tazminatsız işten atılmıştı. İşçiler tazminatlarını alabilmek için 5 yıldır mücadele ediyordu. İşçileri örgütlendiği Bağımsız Maden İş Sendikası, Ankara’ya yürümüş başlatmış, AKP hükümeti yetkililerinin haklarının verileceği sözünü aldıktan sonra memleketlerine dönmüştü.

En son AKP’ni Meclis’e sunduğu “mini ekonomi” paketinde işçilerle ilgili düzenleme yer aldı. 2014’tan sonraki süreç için kıdem tazminatlarının ödeneceği düzenlendi. Ancak işçiler bu düzenlemenin bütün arkadaşlarını kapsamadığı gerekçesiyle eylem başlattı. İşçilerin bu eylemi sonuç verdi. Teklif Meclis Genel Kurulu’ndayken bütün işçilerin haklarını alabilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapıldı.

'MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEK'

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, Işıklar, Atabacası, Geventepe maden ocaklarında çalışan işçilerin önümüzdeki 6 ay içerisinde tazminatlarını alacağını söyledi. Çetin Türkiye’deki diğer maden işçilerinin de haklarını alabilmesi için mücadele edeceklerini vurgulayarak, şunları belirtti:

“Meclis’ten geçen yasayla, Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocaklarında çalışan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kıdem tazminatını hak edecek bir şekilde işten ayrılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları bu işletmelerdeki çalışmaları dikkate alınarak hizmet birleştirmesi yapılıp ödenecektir. İş kazası nedeniyle mahkeme kararı ile tazminat kazanan madencilerin kendilerine ya da varislerine bu tazminatların ödeneceğine ilişkin gerek Enerji Bakanlığı gerekse TBMM Grup Başkan vekillerince açık bir söz verilmiştir, gün gün takipçisi olacağız. Diğer yandan Uyar Madencilikle ilgili mutlaka bir çözüm bulunacağı ifade edilmiştir. Ayrıca sendikamız yasa yürürlüğe girdikten sonra Ermenek dahil bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi kesintisiz sürdürecektir.”