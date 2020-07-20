Somalı madenciler oturma eyleminin ikinci gününde

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:54

AKP’li vekillerin Meclis'e sunduğu 10 maddelik teklifte, Soma katliamının ardından Uyar Madencilik A.Ş.'ye ait Işıklar, Atabacası, Geventepe maden ocaklarında işten çıkarılan 3 bin 500 işçinin aradan geçen 5 yılın ardından kıdem tazminatlarıyla ilgili değişiklik yer aldı. Düzenlemeye göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işlerine son verilen işçilerden tazminatını alamayanlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na başvurarak kıdem tazminatını alacak.

Ancak kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş Sendikası düzenlemeyle bütün maden işçilerinin haklarını alamayacağı görüşünde. 17 madenci dün Hükümet Meydanı’nda başlattıkları oturma eyleminin ikinci gününe girdi.

Madenciler, yasa teklifinde kendi talepleri yer alıncaya kadar eylemleri dönüşümlü olarak sürdüreceğini vurgulayarak, “Milletvekillerinin hangisinin evet, hangisinin hayır dediğini buradan takip edeceğiz” diyor. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, eylemlerinin amacını şöyle anlattı:

“En son Ankara’ya gidip Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüşme yapmıştık. Yasa önerimizi yazarak gönderdik. Ama bu torba yasa önerisini değiştirerek, Atabacası, Geventepe ve Işıklar’daki maden işçisi arkadaşlarımızın haklarının yarısı ödenecek şekilde yasa çıkarıldı. Bu torba yasanının tamamı düzeltilene kadar oturup bekleyeceğiz. Milletvekillerinin hangisinin evet hangisinin hayır dediğini buradan takip edeceğiz.”