Somalı madencilerin direnişi zaferle sonuçlandı
Somalı madenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeden zaferle dönüyor. Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, “Bakan Soylu görüşme olumlu geçti, yarın Soma Meydanı’nda açıklama yapacağız. Artık evimize dönüyoruz, direnişi sonlandırdık” dedi. Kartal, patronun değil de hak arayan madencilerin önünü kesen jandarma komutanına "Öyle mi alay komutanı?" diye seslenişiyle gündeme gelmişti.
Manisa'da 36 gündür, Karaman Ermenek'te 79 gündür alacakları ve tazminatları için direnen madenciler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeden zaferle dönüyor. Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Uyar Madencilik'te çalıştığı günlerde yaşadığı kaza yüzünden engelli kalan İdris Sarıkaya, madenciler Cemil Yılmaz ve Hasan Eren’in Bakan Soylu ile görüşmesi olumlu geçti.
Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, “Bakan Soylu görüşme olumlu geçti, yarın Soma Meydanı’nda açıklama yapacağız. Artık evimize dönüyoruz, direnişi sonlandırdık” dedi. Kartal, Bakan Soylu’nun kendilerine karşı iyi davrandığını, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkileriyle sorunun çözümü için toplantı yapacağını söyledi.
Kartal, madencilerin direnişi sırasında önlerini kesen jandarma komutana seslenişiyle gündeme gelmişti. “Öyle mi alay komutanı?” diye soran Kartal, haklarını vermeyen patronun değil de madencilerin önünün kesilmesine şöyle tepki göstermişti:
“Sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı hesabı sorması gerekenlere gidip hesap soramayanlar, bize hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem biliyor.”
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