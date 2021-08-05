Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar hibe edilecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı verildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.
Türkiye'nin 'Donör', Somali Federal Cumhuriyeti'nin ise 'Alıcı' olarak tanımlandığı anlaşmada şöyle denildi:
1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.
2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.
3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.
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