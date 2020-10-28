Şömine süsü olarak kullanılan kafatası, 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı
ABD'de bir ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatası, 8 yıldır kayıp olan Junior Willie McCann isimli adama ait çıktı.
ABD'nin doğu eyaletlerinden Tennessee’deki Gobey bölgesinde kimliği açıklanmayan bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullanıyordu.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine eve giden polisler, kafatasından DNA örneği alarak inceledi.
9. Bölge Başsavcısı Russell Johnson, inceleme sonucunda kafatasının 8 yıl önce kaybolan 79 yaşındaki Junior Willie McCann’e ait olduğunu açıkladı.
McCann’ın kardeşi Clarence, 12 Eylül 2012’de yaşlı adam hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bölge başsavcısının açıklamasına göre Clarence abisinin herhangi bir sağlık problemi olmadığını fakat her gün düzenli aspirin kullandığını ve kan şekeri düşüklüğünün olabileceğini belirtmişti.
Öte yandan, yetkililer yaşlı adamın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!