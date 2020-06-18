Son 25 senede dünyayı değiştiren 10 önemli teknoloji

18 Haziran 2020 Perşembe, 10:34

1995'te DVD player'lar heyecan verici birer eğlence cihazıyken internete ulaşmak, masaüstü PC sahipleri için yepyeni bir deneyimdi. 25 sene içerisinde teknolojide önemli değişiklikler oldu. Teknolojinin insanları bilgiye, eğlenceye ve iletişim kurmaya daha kolay ulaştırarak, insan hayatına birçok şey kattı.

İşte son çeyrek asırdaki 10 önemli teknolojik gelişme...

APPLE IPHONE

İlk akıllı telefon olmasa da, 2007'de tanıtılan iPhone ile telefonlar yeni bir şekle bürünmüştü. Sosyal platformlar, mesajlaşma ve mobil internet, masaüstü bilgisayardan çıkıp telefonlara gelmeseydi, bugünkü kadar evrensel ve güçlü olmayacaktı. İlk iPhone'un tanıtımının 13 sene sonrasında bugün, 3 buçuk milyardan fazla insan, yani dünyanın neredeyse yarıısı akıllı telefon kullanıyor.

WI-FI

1995'te internette dolaşmak için öncelikle bir ağ kablosuna ihtiyacınız vardı. Wi-Fi, 1997'de ortaya çıktı ve kullanıcılara sunuldu. Bir router ve laptopa bağlayacağınız bir aksesuar, kablosuz internetin kapılarını açıyordu. Wi-Fi yıllar içinde hızlandı ve bilgisayarlara, mobil cihazlara ve hatta otomobillere girdi.

SESLİ ASİSTANLAR

Google Asistan'dan Apple Siri'ye evinizdeki hoparlörleri sesinizle kontrol edip, hava durumunu öğrenmek, müzik çalmak veya haber dinlemek mümkün hale geldi. 2019 itibariyle dünya çapında 3,25 milyar sesli asistan cihazının kullanıldığı belirtiliyor. Bu sayının 2023'te 8 milyara yükselmesi bekleniyor.

BLUETOOTH

Bir başka kablosuz bağlantı teknolojisi olan Bluetooth, cihazları kısa mesafede birbirine bağlıyor. 1999'da tüketicilerin kullanımına açılan Bluetooth, telefonu kulaklığa bağlayıp, örneğin arabadayken konuşmanızı sağlamak için geliştirilmişti. Bluetooth bugün kulaklıklardan taşınabilir hoparlörlere, stereo alıcılardan otomobillere birçok alana genişledi.

VPN

Asıl amacı internet üzerinde iki nokta arasında şifreli bir tünel oluşturmak olan sanal özel ağlar (VPN), hem şirketler hem de bireysel kullanıcılar için vazgeçilmez bir araç haline geldi. 1996'da geliştirilen teknoloji, ilk başta çalışanların şirket intranet'ine güvenli olarak bağlanmayı amaçlıyordu. 2018 itibariyle internet kullancılarının yaklaşık çeyreği, sansürleri aşmak, konum tabanlı engellerin üstesinden gelmek için VPN kullanıyor.

BITCOIN

Birkaç sene önceki yükselişiyle konuşulmaya başlanan dijital para birimi Bitcoin, 1.000 doları ilk kez 1 Ocak 2017'de geçti ve aynı senenin aralık ayında 17.000 dolara ulaştı. Para birimi, 2018'in ilk bölümünde değerinin yüzde 50'sini kaybetti.

Merkezi olmayan yapısı, sosyal dinamikleri ve teknolojisi, Bitcoin'i çekici yapıyordu. Bilgisayarlar, özel bir yazılım ile "madenci" olabiliyor ve Bitcoin üretebiliyor ve para aktarımlarının kayda geçmesine yardımcı olabiliyordu.

BLOCKCHAIN

Bitcoin'den belki de daha önemlisi, ona gücünü veren şifreleme teknolojisi olan blok zinciri (block chain) idi. Bir anda çoğalan blockchain şirketleri, onu oylama, kimlik, kimlik doğrulama, grafik işleme, iş bulma ve sigorta ödemesi gibi alanlara taşımaya çalıştı. Gartner, blockchain'in 2025 itibariye şirketlere 176 milyar dolar, 2030'da ise 3,1 milyar dolar değer getireceğini tahmin ediyor.

KUANTUM BİLGİSAYAR

Şirketler ve ülkeler, kuantum bilişimle ilgili araştırmalara milyarlarca dolar harcıyorlar. Bunun nedeni, kimyada, malzeme tasarımında, finans ve yapay zekada karşılığını alacaklarını düşünmeleri. On yıllardır ne kadar büyük olacağı konuşulan teknoloji, Google'ın tasarladığı kuantum işlemcisi Sycamore ile normalde bir bilgisayarın 10.000 yılda yapacağı işi 200 saniyede yaparak ümit vermişti.

SOSYAL AĞLAR

Yaklaşık 20 sene önce internet çok farklı bir yerdi. Mark Zuckerberg'in Facebook'u ilk olarak üniversite öğrencilerine, ardından 2006'da herkese açmasıyla her şey değişti. Bugün Facebook, kullanıcıların internet üzerinden iletişimine izin verse de, asıl parayı reklam gelirlerinden kazanıyor. Firma, geçen sene reklamlardan 32 milyar dolar gelir elde etti.

ÜÇ BOYUTLU BASKI

Üç boyutlu yazıcılar sayesinde herhangi bir şekli "yazdırabilirsiniz". Teknoloji, üreticilerin geleneksel enjeksiyon kalıplama yoluyla üretilemeyen, daha hafif plastik bileşenler üretmelerine de izin veriyor. Üç boyutlu yazıcıları dördüncü sanayi devrimi olarak adlandıranlar var.

Kaynak: CHIP Online