Son anket: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü.
Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktığı görüldü.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısında aday olsa oy verir misiniz?" sorusuyla Erdoğan'ın karşısına farklı isimler koyularak yapılan ankette; Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42,1 iken Erdoğan'ın oyu yüzde 37,2'de kaldı.
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Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda Erdoğan yüzde 36,9'da kalırken Mansur Yavaş yüzde 42,7 ile Erdoğan'a yaklaşık 10 puan fark attı.
AKŞENER YAKLAŞIYOR
Aynı ankette Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a hızla yaklaştığı görüldü. Erdoğan yüzde 37,4 oy oranına sahipken Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 35,9 olduğu görüldü. Akşener ise Erdoğan karşısında yüzde 36,4 alırken Erdoğan yüzde 37,1'de kaldı.
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