Son anket: Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 20:41

Avrasya Araştırma Aralık ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın önde olduğu il sayısını 29 olarak ifade etti.

Özkiraz, "Geriye kalan 52 ilde muhalefetin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor" dedi.

Kararsızlar orantısal olarak dağıtılınca son anket sonuçları şu şekilde sonuçlandı:

AKP: Yüzde 33.3

CHP: Yüzde 26, 6

İYİ Parti: Yüzde 13,5

HDP: Yüzde 10, 5

MHP: Yüzde 10

Gelecek Partisi: Yüzde 2,5

DEVA Partisi: Yüzde 2,8

Saadet Partisi: Yüzde 0,63

Diğer: Yüzde 0, 25

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI: