Son anket: Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
Avrasya Araştırma tarafından yapılan Aralık ayına ait son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi.
Avrasya Araştırma Aralık ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın önde olduğu il sayısını 29 olarak ifade etti.
Özkiraz, "Geriye kalan 52 ilde muhalefetin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor" dedi.
Kararsızlar orantısal olarak dağıtılınca son anket sonuçları şu şekilde sonuçlandı:
AKP: Yüzde 33.3
CHP: Yüzde 26, 6
İYİ Parti: Yüzde 13,5
HDP: Yüzde 10, 5
MHP: Yüzde 10
Gelecek Partisi: Yüzde 2,5
DEVA Partisi: Yüzde 2,8
Saadet Partisi: Yüzde 0,63
Diğer: Yüzde 0, 25
İŞTE SON ANKET SONUÇLARI:
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi