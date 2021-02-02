Son anket: Cumhurbaşkanlığı için kim önde?

02 Şubat 2021 Salı, 13:40

Kemal Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı.

Yapılan ankette MHP ve AKP'de oy kaybının sürdüğü görülürken, Cumhurbaşkanlığı anketinde de ilginç sonuçlar yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI GERİLİYOR

Ankete göre, Cumhur İttifakı oy kaybederek yüzde 43 seviyelerine gerilemiş durumda. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Saadet Partisi olmak üzere çeşitli ziyaretler yapması bu kayba bir delalet olarak sunuluyor.

Ankete göre, partilerin güncel oy oranları şöyle:

AKP: 35.6

CHP: 25.3

İYİ Parti: 13.4

HDP: 10.5

MHP: 8.1

Gelecek Partisi: 3

DEVA: 2.9

Bu sonuçlar ile birlikte AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 43.7 oy alırken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 38 olarak görülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN KİM ÖNDE?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan isimleri arasındaki yarışa dair yapılan araştırmada;

Ekrem İmamoğlu- Recep Tayyip Erdoğan yarışı olursa;

İmamoğlu: Yüzde 42.6

Erdoğan: Yüzde 37

Mansur Yavaş-Recep Tayyip Erdoğan yarışı olursa;

Yavaş: Yüzde 43.9

Erdoğan: Yüzde 36.5